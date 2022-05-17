Кросби о контракте Малкина: «Ничто не вечно, но мы надеемся, что поиграем вместе немного дольше»

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби прокомментировал ситуацию с контрактами своих одноклубников Евгения Малкина и Криса Летанга.

Соглашения Малкина и Летанга действуют до 1 июля 2022 года, после чего они станут неограниченно свободными агентами.

«Я думаю, наши чувства схожи. Нам повезло долгое время играть вместе. Мы все верим и доверяем друг другу. Мы понимаем, что ничто не вечно, но надеемся, что поиграем вместе еще немного дольше», — приводит пресс-служба «Пингвинз» слова Кросби.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года, за исключением локаута-2012/13, когда он играл за «Металлург». Летанг играет за «Пингвинз» с 2007 года.