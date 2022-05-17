Малкин заявил о желании остаться в «Питтсбурге» до конца карьеры в НХЛ

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин заявил о желании продолжить выступать за команду в следующем сезоне НХЛ.

«Я люблю этот город и очень люблю болельщиков. Если команде нужна новая кровь и молодые парни, а мне скажут уезжать, посмотрим. Но я доверяю своему агенту. Хочу остаться здесь и хочу играть в НХЛ. Надеюсь, я останусь и завершу карьеру здесь. Питтсбург — мой второй дом, я провел здесь 16 лет», — приводит слова Малкина Twitter-аккаунт «Питтсбурга».

Также он добавил: «Я хочу выйти на новый уровень в следующем году. Я хочу сыграть все 82 матча и все еще надеюсь сыграть в финале или полуфинале. Верю, что у нас еще есть шанс, если я останусь здесь. У нас отличная команда, отличный тренер, и у нас все еще есть шанс победить».

8-летний контракт российского форварда с годовой зарплатой 9,5 миллиона долларов истекает 1 июля 2022 года, после чего он станет неограниченно свободным агентом. Второй номер драфта-2004 провел всю карьеру в НХЛ в составе «Питтсбурга» и выиграл с ним три Кубка Стэнли.

35-летний Малкин в текущем сезоне НХЛ провел в регулярном чемпионате 41 матч и набрал 42 (20+22) очка. В плей-офф у него 6 (3+3) очков в семи играх.