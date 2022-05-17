Малкин: «Если я богат, то это не значит, что я готов подписать контракт на 1 миллион. Деньги не главное, но у меня есть семья»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин рассказал о своих требованиях по новому контракту.

Контракт 35-летнего российского форварда с командой истекает 1 июля 2022 года, после чего он станет неограниченно свободным агентом.

«Я верю, что я все еще хороший хоккеист. Считаю, что хорошие игроки подписывают хорошие контракты. Если я богатый, то это еще не значит, что я готов подписать контракт на 1 миллион. Я знаю свою цену, агент знает мою цену. Это бизнес. Посмотрим, что произойдет. Надеюсь, что подпишу хороший контракт. Я хочу играть еще 3-4 года. Деньги не самое главное, но у меня есть семья, родные, я хочу, чтобы у них было хорошее будущее», — сказал на пресс-конференции Малкин.

В сезоне-2021/22 Малкин провел 41 матч в регулярном чемпионате и набрал 42 (20+22) очка. В плей-офф у него 6 (3+3) очков в семи играх.

«Питтсбург» проиграл «Рейнджерс» (счет в серии — 3-4) в первом раунде Кубка Стэнли.