Кожевников не видит смысла менять команды россиянам, проигравшим в плей-офф НХЛ

Двукратный Олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал вылет почти всех россиян из плей-офф НХЛ.

«Не думаю, что им нужно менять команды. Зачем? Да бывает такое, кто-то лучше готов, кто-то хуже. Ничего страшного не произошло нужно дальше работать. Там есть кому решать, менять им команды или нет. Есть люди вокруг них, агенты, контракты. На смену команды может повлиять и руководство», — приводит «Спорт День за Днем» слова Кожевникова.

В текущем плей-офф Национальной хоккейной лиги во второй раунд прошло только пять российских игроков. Среди них два вратарь — Сергей Бобровский из «Флориды» и Илья Самсонов из «Торонто», а также три нападающих — Евгений Дадонов («Даллас»), Иван Барбашев («Вегас») и Клим Костин («Эдмонтон»).