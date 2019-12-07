Котканиеми получил сотрясение после силового приема Задорова

Нападающий «Монреаля» Еспери Котканиеми получил сотрясение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (2:3), сообщает Sportsnet.

Это случилось в эпизоде, когда защитник «Эвеланш» Никита Задоров применил против него жесткий силовой прием у борта. Финн неудачно упал и ударился головой о лед.

Главный тренер «Монреаля» Клод Жюльен заявил, что Котканиеми уже выписан из больницы и находится на домашнем лечении. Ранее он требовал дисквалифицировать Задорова за этот силовой прием.

В нынешнем сезоне Котканиеми провел 22 матча и набрал 5 (3+2) очков.

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