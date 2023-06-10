Коньков поделился впечатлениями от хода событий в финальной серии Кубка Стэнли «Вегас» — «Флорида»
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился впечатлениями от хода событий в финальной серии Кубка Стэнли «Вегас» — «Флорида».
«Этой победой «Флорида» сохранила шансы на борьбу в серии. Если бы она проиграла, то ее шансы сошли бы к минимуму. «Вегас» очень серьезно настроен на то, чтобы забрать Кубок Стэнли. Специалисты говорят, что давно не видели такого доминирования одной команды над другой в финалах. «Флорида» делает все возможное для того, чтобы бороться за каждый момент. Другого выхода у нее нет. «Пантеры» на протяжении всего плей-офф проявляют характер: сравнивают счет в концовках игр и забивают в овертаймах. Это их стезя, ребята заслуженно играют в финале и сохраняют шансы на продолжение борьбы», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».
«Флорида» обыграла «Вегас» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли — 3:2 ОТ. Счет в серии 2-1 в пользу «Голден Найтс».
Четвертая игра между «Флоридой» и «Вегасом» пройдет в ночь на воскресенье. Игра начнется в 03:00 по московскому времени.
|Финал
|Счет в серии
|
Вегас - Флорида
|2 - 1
|1/2 финала
|
Вегас - Даллас
|4 - 2
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
|0 - 4
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|11.06
|03:00
|
Флорида – Вегас
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