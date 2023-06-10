Коньков поделился впечатлениями от хода событий в финальной серии Кубка Стэнли «Вегас» — «Флорида»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился впечатлениями от хода событий в финальной серии Кубка Стэнли «Вегас» — «Флорида».

«Этой победой «Флорида» сохранила шансы на борьбу в серии. Если бы она проиграла, то ее шансы сошли бы к минимуму. «Вегас» очень серьезно настроен на то, чтобы забрать Кубок Стэнли. Специалисты говорят, что давно не видели такого доминирования одной команды над другой в финалах. «Флорида» делает все возможное для того, чтобы бороться за каждый момент. Другого выхода у нее нет. «Пантеры» на протяжении всего плей-офф проявляют характер: сравнивают счет в концовках игр и забивают в овертаймах. Это их стезя, ребята заслуженно играют в финале и сохраняют шансы на продолжение борьбы», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».

«Флорида» обыграла «Вегас» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли — 3:2 ОТ. Счет в серии 2-1 в пользу «Голден Найтс».

Четвертая игра между «Флоридой» и «Вегасом» пройдет в ночь на воскресенье. Игра начнется в 03:00 по московскому времени.