Райан Хаска возглавит «Калгари»

Райан Хаска возглавит «Калгари», сообщает инсайдер ESPN Кевин Уикс.

По данным источника, клуб объявит о его назначении в понедельник.

47-летний специалист отработал 9 сезонов в системе канадского клуба. Хаска в последние 5 сезонов был ассистентом главного тренера и отвечал за игру в меньшинстве.

Ранее он 4 сезона руководил фарм-клубом «Флэймс» в АХЛ. До прихода в клуб выиграл Мемориальный кубок с «Келоуной» в 2009 году.