Конфликт Малкина и Ткачака перерос в массовую драку

В концовке матча регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» — «Оттава» (5:2) произошел конфликт между нападающим хозяев Евгением Малкиным и форвардом гостей Брэди Ткачаком. Стычка переросла в драку с участием игроков обеих команд. Видео опубликовано в Twitter Yahoo Sports NHL.

The holiday spirit is deadpic.twitter.com/w30it4KFTo — Yahoo Sports NHL (@YahooSportsNHL) December 31, 2019

Когда стычка уже завершилась, Жан-Габриэль Пажо рукой оттолкнул Малкина в лицо. Тот в ответ ударил его клюшкой по шее.