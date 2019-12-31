Конфликт Малкина и Ткачака перерос в массовую драку
06:25
В концовке матча регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» — «Оттава» (5:2) произошел конфликт между нападающим хозяев Евгением Малкиным и форвардом гостей Брэди Ткачаком. Стычка переросла в драку с участием игроков обеих команд. Видео опубликовано в Twitter Yahoo Sports NHL.
The holiday spirit is deadpic.twitter.com/w30it4KFTo— Yahoo Sports NHL (@YahooSportsNHL) December 31, 2019
Когда стычка уже завершилась, Жан-Габриэль Пажо рукой оттолкнул Малкина в лицо. Тот в ответ ударил его клюшкой по шее.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...