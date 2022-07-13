Третьяк: «Даже не было сомнений, что Малкина подпишут. Такими звездами не разбрасываются»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк в разговоре с корреспондентом «СЭ» на подписание нового контракта нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина с клубом.

«Правильно сделали. Могу его только поздравить! Евгений с 2006 года играет за «Питтсбург», можно сказать, что это его хоккейный дом. Это подписание важно как для самой команды, так и для Евгения. Думаю, он в хорошей форме и принесет еще очень много пользы «Питтсбургу», а также поможет в воспитании молодых игроков. Важно, когда в команде есть и старшее поколение, и младшее. Малкин на протяжении многих лет показывал прекрасный уровень. Так как он является представителем российского хоккея, нам очень важно, что его подписали в эти непростые времена, это хороший знак. Несмотря на сегодняшнюю политическую ситуацию, НХЛ подписывает и переподписывает наших лучших игроков. У меня даже не было сомнений, что Малкина подпишут, такими звездами не разбрасываются, потому что это действительно бренд клуба», — сказал Третьяк «СЭ».

Перед открытием рынка свободных агентов «Пингвинз» объявил о подписании соглашения с 35-летним россиянином на четыре года и 24,4 миллиона долларов.

В прошедшем сезоне Малкин набрал 42 (20+22) очка в 41 матче в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В Кубке Стэнли у него шесть (3+3) баллов в семи встречах.