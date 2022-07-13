Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 15:32

Третьяк: «Даже не было сомнений, что Малкина подпишут. Такими звездами не разбрасываются»

Третьяк отреагировал на подписание нового контракта Малкина с «Питтсбургом»
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк в разговоре с корреспондентом «СЭ» на подписание нового контракта нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина с клубом.

«Правильно сделали. Могу его только поздравить! Евгений с 2006 года играет за «Питтсбург», можно сказать, что это его хоккейный дом. Это подписание важно как для самой команды, так и для Евгения. Думаю, он в хорошей форме и принесет еще очень много пользы «Питтсбургу», а также поможет в воспитании молодых игроков. Важно, когда в команде есть и старшее поколение, и младшее. Малкин на протяжении многих лет показывал прекрасный уровень. Так как он является представителем российского хоккея, нам очень важно, что его подписали в эти непростые времена, это хороший знак. Несмотря на сегодняшнюю политическую ситуацию, НХЛ подписывает и переподписывает наших лучших игроков. У меня даже не было сомнений, что Малкина подпишут, такими звездами не разбрасываются, потому что это действительно бренд клуба», — сказал Третьяк «СЭ».

Перед открытием рынка свободных агентов «Пингвинз» объявил о подписании соглашения с 35-летним россиянином на четыре года и 24,4 миллиона долларов.

В прошедшем сезоне Малкин набрал 42 (20+22) очка в 41 матче в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В Кубке Стэнли у него шесть (3+3) баллов в семи встречах.

Евгений Малкин
1
0
Читайте также
Убийцы Калмановича признаны виновными. Эхо самого страшного заказного убийства в нашем спорте
«Спартак» расстался со спортдиректором Каттани. Абаскаль тоже уйдет? Все слухи вокруг красно-белых
Материалы сюжета: Малкин и «Питтсбург»: новый контракт
Губерниев: «Я с большим удовольствием посмотрю за Малкиным в «Питтсбурге», чем в «Металлурге»
Третьяк о Малкине: «Такими игроками нельзя разбрасываться. Он принесет «Питтсбургу» немало пользы»
У Малкина все будет хорошо. Но у «Питтсбурга» нет реальных шансов на кубок
Каменский о новом контракте Малкина с «Питтсбургом»: «Женя — великий игрок, он бы пригодился в любом клубе»
Малкин получил новый контракт в «Питтсбурге»: все, что вам нужно знать
Кросби оказал серьезное влияние на то, чтобы переговоры «Питтсбурга» с Малкиным закончились успешно
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Губерниев: «Я с большим удовольствием посмотрю за Малкиным в «Питтсбурге», чем в «Металлурге»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Аризона 0 0 0 0
2 Виннипег 0 0 0 0
3 Даллас 0 0 0 0
4 Колорадо 0 0 0 0
5 Миннесота 0 0 0 0
6 Нэшвилл 0 0 0 0
7 Сент-Луис 0 0 0 0
8 Чикаго 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
6 Сан-Хосе 0 0 0 0
7 Сиэтл 0 0 0 0
8 Эдмонтон 0 0 0 0
Результаты / календарь
7.10
8.10
12.10
13.10
14.10
15.10
7.10 21:00
Нэшвилл – Сан-Хосе
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Вратари (КН)
И КН
Семен Варламов

Семен Варламов

Айлендерс

0 0
Антон Худобин

Антон Худобин

Даллас

 0 0
Майк Смит

Майк Смит

Эдмонтон

 0 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости