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Комиссар НХЛ Беттмэн объявил, какие проблемы есть у лиги перед стартом сезона

14:09
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Комиссар НХЛ Гарри Беттмэн во время панельной дискуссии Международного хоккейного форума объяснил, с какими проблемами столкнулась лига накануне старта нового сезона.

«На данный момент в планах лиги начать сезон в середине января. Сейчас есть проблема в том, что сразу семь команд представляют Канаду, остальные — США. Паралелльно следим за тем, как клубы НБА проводят предсезонные матчи, чтобы можно было играть и на своих аренах, и обезопасить зрителей», — заявил Беттмэн.

Раунд плей-офф прошлого сезона НХЛ был видоизменен и проведен в «пузырях» в Торонто и Эдмонтоне. Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй».

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