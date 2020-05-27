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Команды НХЛ проведут по два выставочных матча перед плей-офф

22:54
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Заместитель комиссара НХЛ Билл Дейли рассказал о том, что команды, вышедшие в плей-офф, проведут по две выставочне игры, сообщил инсайдер Дэвид Паньотта.

Команды проведут по две игры во время периода тренировочного сбора и до начала плей-офф.

Ранее стало известно, что регулярный сезон НХЛ доигран не будет, 24 команды примут участие в плей-офф. Дата возобновления турнира пока неизвестна.

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