Команды НХЛ проведут по два выставочных матча перед плей-офф

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дейли рассказал о том, что команды, вышедшие в плей-офф, проведут по две выставочне игры, сообщил инсайдер Дэвид Паньотта.

Команды проведут по две игры во время периода тренировочного сбора и до начала плей-офф.

Ранее стало известно, что регулярный сезон НХЛ доигран не будет, 24 команды примут участие в плей-офф. Дата возобновления турнира пока неизвестна.