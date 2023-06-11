Команды НХЛ одержали 47 гостевых побед в Кубке Стэнли и повторили рекорд 2012 года

«Вегас» в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли в гостях обыграл «Флориду» со счетом 3:2.

Таким образом, команды одержали 47 гостевых побед в этом розыгрыше Кубка Стэнли. Результат является повторением рекорда, установленного в 2012 году. На третьем месте идет показатель Кубка Стэнли-1987 — 46 гостевых побед.

Современная серия с участием 16 команд и сериями до 4 побед в четырех раундах используется с 1987 года.