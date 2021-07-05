«Колорадо» в ближайшее время начнет переговоры с Ландескугом по новому контракту

«Колорадо» намерена сохранить капитана команды Габриэля Ландескуга. В ближайшее время клуб начнет переговоры с 28-летним шведом по новому контракту, сообщает The Athletic.

Этим летом у хоккеиста заканчивается прежнее соглашение, по которому он получал 5,571 миллиона долларов в год.

Ландескуг был выбран «Колорадо» на драфте-2011 под общим вторым номером. С тех пор он провел в лиге 687 очков и набрал 512 (218+294) очков.