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«Колорадо» в ближайшее время начнет переговоры с Ландескугом по новому контракту

10:31
Габриэль Ландескуг. Фото ХК «Колорадо».
Габриэль Ландескуг. Фото ХК «Колорадо».
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«Колорадо» намерена сохранить капитана команды Габриэля Ландескуга. В ближайшее время клуб начнет переговоры с 28-летним шведом по новому контракту, сообщает The Athletic.

Этим летом у хоккеиста заканчивается прежнее соглашение, по которому он получал 5,571 миллиона долларов в год.

Ландескуг был выбран «Колорадо» на драфте-2011 под общим вторым номером. С тех пор он провел в лиге 687 очков и набрал 512 (218+294) очков.

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Иван Шитик все материалы автора

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