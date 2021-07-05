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«Коламбус» провел переговоры с несколькими клубами по поводу возможного обмена Сета Джонса

09:57
Сет Джонс. Фото ХК «Коламбус».
Сет Джонс. Фото ХК «Коламбус».
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Защитник «Коламбуса» Сет Джонс может сменить клуб в это межсезонье. «Блю Джэкетс» уже провели переговоры с несколькими командами по поводу возможного обмена, сообщает The Athletic.

На 26-летнего игрока обороны претендуют много клубов, но пока предложения делали четыре команды: «Чикаго», «Колорадо», «Филадельфия» и «Лос-Анджелес».

Контракт игрока с зарплатой 5,4 миллиона долларов в год действует до конца следующего сезона.

Защитник стал игроком «Жакетов» в сезоне-2015/16 в результате обмена из «Нэшвилла» на форварда Райана Джохансена.

В сезоне-2020/21 он набрал 28 (5+23) очков в 56 матчах при общей полезности «-18».

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Иван Шитик все материалы автора

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