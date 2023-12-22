Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 09:30

«Колорадо» — «Оттава»: видеообзор матча

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Оттаву» — 6:4.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Эвеланш» 5 (4+1) очков набрал Натан Маккиннон, еще один гол забил Микко Рантанен, Валерий Ничушкин оформил ассистентский хет-трик, вратарь Александр Георгиев отразил 41 бросок из 45. У «Сенаторз» отличились Джош Норрис, Ридли Грейг, Джейкоб Бернард-Докер и Дрейк Батерсон, Владимир Тарасенко и Артем Зуб сделали по результативной передаче.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Оттава Сенаторз
0
Читайте также
Елизавета Арзамасова и Илья Авербух воспитывают сына
Биография Дмитрия Бивола: назвал себя плодом СССР и победил Канело
Силовики пришли в клуб после «почти голой вечеринки» Ивлеевой
Актер Пепеляев из фильма «Географ глобус пропил» умер на 33-м году жизни
Орбан усомнился в готовности ЕС принять Украину в объединение
В Германии предрекли повышение цен на газ из-за позиции Украины
Популярное видео
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Между вратарем «Коламбуса» Мерзликиным и игроком «Вашингтона» Уилсоном произошла стычка

НХЛ: «Вашингтон» обыграл «Коламбус», «Питтсбург» победил «Каролину». Расписание матчей 22 декабря
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 30 22 8 45
2 Филадельфия 32 18 14 39
3 Айлендерс 32 15 17 39
4 Вашингтон 30 17 13 38
5 Каролина 33 17 16 38
6 Нью-Джерси 31 16 15 34
7 Питтсбург 31 15 16 33
8 Коламбус 34 11 23 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 30 19 11 44
2 Торонто 30 16 14 38
3 Флорида 32 18 14 38
4 Тампа-Бэй 34 16 18 37
5 Детройт 32 15 17 34
6 Монреаль 32 14 18 33
7 Баффало 34 14 20 31
8 Оттава 28 11 17 22
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 31 19 12 42
2 Колорадо 33 20 13 42
3 Виннипег 31 19 12 41
4 Нэшвилл 33 19 14 38
5 Аризона 32 17 15 36
6 Сент-Луис 32 16 16 33
7 Миннесота 31 14 17 32
8 Чикаго 31 10 21 21
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 34 22 12 47
2 Вегас 34 21 13 47
3 Лос-Анджелес 29 18 11 40
4 Калгари 33 14 19 33
5 Сиэтл 34 11 23 31
6 Эдмонтон 30 14 16 29
7 Анахайм 32 12 20 24
8 Сан-Хосе 33 9 24 21
Результаты / календарь
12.12
13.12
14.12
15.12
16.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
22.12 03:00
Тампа-Бэй – Вегас
 5 : 4
22.12 03:00
Флорида – Сент-Луис
 1 : 4
22.12 03:00
Филадельфия – Нэшвилл
 2 : 4
22.12 03:00
Питтсбург – Каролина
 2 : 1 Б
22.12 03:00
Баффало – Торонто
 9 : 3
22.12 03:00
Коламбус – Вашингтон
 2 : 3 ОТ
22.12 03:00
Нью-Джерси – Эдмонтон
 3 : 6
22.12 04:00
Миннесота – Монреаль
 4 : 3 ОТ
22.12 04:00
Даллас – Ванкувер
 4 : 3 ОТ
22.12 05:00
Колорадо – Оттава
 6 : 4
22.12 06:00
Анахайм – Калгари
 0 : 3
22.12 06:30
Сан-Хосе – Аризона
 2 : 5
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 33 57
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 33 53
Джей Ти Миллер

Джей Ти Миллер

Ванкувер

 34 45
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 29 26
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 34 24
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 33 23
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Давид Риттих

Давид Риттих

Лос-Анджелес

 1 1
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

 15 1.93

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости