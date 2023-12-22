«Колорадо» — «Оттава»: видеообзор матча

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Оттаву» — 6:4.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Эвеланш» 5 (4+1) очков набрал Натан Маккиннон, еще один гол забил Микко Рантанен, Валерий Ничушкин оформил ассистентский хет-трик, вратарь Александр Георгиев отразил 41 бросок из 45. У «Сенаторз» отличились Джош Норрис, Ридли Грейг, Джейкоб Бернард-Докер и Дрейк Батерсон, Владимир Тарасенко и Артем Зуб сделали по результативной передаче.

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