«Колорадо» во второй раз обыграл «Нэшвилл». Тренин забросил одну шайбу

«Колорадо» во второй раз обыграл «Нэшвилл»

«Колорадо» в овертайме переиграл «Нэшвилл» во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ — 2:1 ОТ. «Эвеланш» удвоили преимущество в серии — 2-0.

В составе проигравшей команды единственную шайбу забросил российский нападающий Яков Тренин. Для него этой первый гол в этом розыгрыше Кубка Стэнли.

Третья игра в серии состоится 7 мая на льду «Нэшвилла». Начало встречи — 23.30 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

Второй матч

«Колорадо» — «Нэшвилл» — 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Маккиннон — 3 (О`Коннор, Э. Джонсон), 5:25 — 1:0. Тренин — 1 (Йоси, Каррье), 15:19 — 1:1. Макар — 2 (Штурм, Тэйвз), 68:31 — 2:1.

Вратари: Кемпер — Ингрэм.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 50 (8+21+13+8) — 26 (11+5+4+6).

Наши: Ничушкин (19.21/7/0) — Тренин (15.16/4/+1).

6 мая. Денвер. Ball Arena. 18115 зрителей.

Счет в серии: 2-0.