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Сегодня, 07:53

«Колорадо» во второй раз обыграл «Нэшвилл». Тренин забросил одну шайбу

«Колорадо» во второй раз обыграл «Нэшвилл»
Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Колорадо» в овертайме переиграл «Нэшвилл» во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ — 2:1 ОТ. «Эвеланш» удвоили преимущество в серии — 2-0.

В составе проигравшей команды единственную шайбу забросил российский нападающий Яков Тренин. Для него этой первый гол в этом розыгрыше Кубка Стэнли.

Третья игра в серии состоится 7 мая на льду «Нэшвилла». Начало встречи — 23.30 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

Второй матч

«Колорадо» — «Нэшвилл» — 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Маккиннон — 3 (О`Коннор, Э. Джонсон), 5:25 — 1:0. Тренин — 1 (Йоси, Каррье), 15:19 — 1:1. Макар — 2 (Штурм, Тэйвз), 68:31 — 2:1.

Вратари: Кемпер — Ингрэм.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 50 (8+21+13+8) — 26 (11+5+4+6).

Наши: Ничушкин (19.21/7/0) — Тренин (15.16/4/+1).

6 мая. Денвер. Ball Arena. 18115 зрителей.

Счет в серии: 2-0.

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НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Нэшвилл Предаторз
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Первый раунд Счет в серии
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
1 - 1
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
0 - 0
4. Вашингтон - Флорида
0 - 0
5. Флорида - Вашингтон
0 - 0
1 - 1
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
2 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
0 - 0
4. Нэшвилл - Колорадо
0 - 0
2 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
1 - 1
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
0 - 0
4. Даллас - Калгари
0 - 0
5. Калгари - Даллас
0 - 0
1 - 1
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
1 - 1
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
0 - 0
4. Питтсбург - Рейнджерс
0 - 0
5. Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
1 - 1
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
1 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
1 - 1
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
1 - 1
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
5. Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
1 - 1
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
1 - 1
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
0 - 0
4. Сент-Луис - Миннесота
0 - 0
5. Миннесота - Сент-Луис
0 - 0
1 - 1
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
2 - 0
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
0 - 0
4. Бостон - Каролина
0 - 0
2 - 0
Результаты / календарь
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6.05
7.05
1.05 21:00
Виннипег – Сиэтл
 4 : 3
6.05 02:00
Рейнджерс – Питтсбург
 5 : 2
6.05 02:30
Флорида – Вашингтон
 5 : 1
6.05 04:30
Колорадо – Нэшвилл
 2 : 1 ОТ
6.05 05:00
Калгари – Даллас
 0 : 2
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Митчелл Марнер

Митчелл Марнер

Торонто

 2 5
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 2 5
Дэвид Перрон

Дэвид Перрон

Сент-Луис

 2 4
И Г
Нино Нидеррайтер

Нино Нидеррайтер

Каролина

 2 3
Кирилл Капризов

Кирилл Капризов

Миннесота

 2 3
Джейк Гюнтцель

Джейк Гюнтцель

Питтсбург

 2 3
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 1 0
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Вашингтон

 1 0
Антти Раанта

Антти Раанта

Каролина

 2 0.89
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