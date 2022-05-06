«Даллас» сравнял счет в серии с «Калгари»

«Даллас» выиграл у «Калгари» во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ — 2:0. Счет в серии стал равный — 1-1.

Российские игроки «Старз» Денис Гурьянов, Владислав Наместников и Александр Радулов приняли участие в игре, но результативными действиями не отметились. В составе проигравшей команды 15 минут сыграл Никита Задоров.

Третья игра состоится на льду «Далласа» 8 мая. Начало встречи — 4.30 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

Второй раунд

«Калгари» — «Даллас» — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Павелски — 1 (Робертсон), 7:47 — 0:1. Раффль — 1 (п.в., Сегин, Хаканпяя), 58:51 — 0:2.

Вратари: Маркстрем (58:32 — 58:51, 58:58) — Эттингер.

Штраф: 12 — 14.

Броски: 29 (6+11+12) — 23 (9+7+7).

Наши: Задоров (15.03/0/0) — Гурьянов (11.17/0/0), Наместников (13.46/1/0), Радулов (9.06/0/0).

6 мая. Калгари. Scotiabank Saddledome. 19289 зрителей.

Счет в серии: 1-1.