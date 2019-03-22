"Колорадо" без Варламова обыграл "Даллас"

"Даллас" на своем льду проиграл "Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:3). Для "Эвеланш" это третья победа кряду.

Российский вратарь "Колорадо" Семен Варламов провел встречу на скамейке запасных. Александр Радулов и Никита Задоров очков не набрали.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Даллас" – "Колорадо" – 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Голы: Джонсон – 6 (Жирар, Уилсон), 37:20 – 0:1. Бэрри – 11 (Жирар), 45:19 – 0:2. Сегин – 28 (Клингберг, Хейсканен), 54:59 – 1:2. Седерберг – 22 (п.в.), 59:11 – 1:3.

Вратари: Бишоп (58:32 – 59:11, 59:27) – Грубауэр.

Штраф: 6 – 4.

Броски: 45 (9+12+24) – 32 (13+8+11).

Наши: Радулов (20.48/4/-1) – Задоров (18.42/2/0).

22 марта. Даллас. American Airlines Center.