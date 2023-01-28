«Коламбус» забрал с драфта отказов нападающего «Ванкувера»

«Коламбус» забрал с драфта отказов нападающего «Ванкувера» Лейна Педерсона, сообщает журналист Эллиотт Фридман.

В нынешнем сезоне 25-летний форвард провел в регулярном чемпионате 11 матчей, в которых набрал 3 (1+2) очка.

Ранее стало известно, что нападающий «Коламбуса» Густав Нюквист может пропустить продолжительное время из-за травмы.