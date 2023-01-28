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Сегодня, 22:12

«Коламбус» забрал с драфта отказов нападающего «Ванкувера»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Коламбус» забрал с драфта отказов нападающего «Ванкувера» Лейна Педерсона, сообщает журналист Эллиотт Фридман.

В нынешнем сезоне 25-летний форвард провел в регулярном чемпионате 11 матчей, в которых набрал 3 (1+2) очка.

Ранее стало известно, что нападающий «Коламбуса» Густав Нюквист может пропустить продолжительное время из-за травмы.

ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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2 Нью-Джерси 49 32 17 68
3 Рейнджерс 49 27 22 62
4 Вашингтон 51 26 25 58
5 Питтсбург 48 24 24 57
6 Айлендерс 51 24 27 53
7 Филадельфия 50 20 30 49
8 Коламбус 49 15 34 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 48 38 10 80
2 Торонто 50 30 20 68
3 Тампа-Бэй 47 31 16 63
4 Баффало 48 26 22 55
5 Флорида 51 23 28 52
6 Детройт 48 21 27 50
7 Оттава 48 22 26 47
8 Монреаль 49 20 29 44
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 51 28 23 66
2 Виннипег 50 31 19 63
3 Миннесота 47 26 21 56
4 Колорадо 47 26 21 55
5 Нэшвилл 48 24 24 54
6 Сент-Луис 49 23 26 49
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8 Чикаго 47 15 32 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Лос-Анджелес 51 28 23 62
2 Сиэтл 48 28 20 61
3 Вегас 50 29 21 61
4 Эдмонтон 49 27 22 58
5 Калгари 50 24 26 57
6 Ванкувер 49 20 29 43
7 Сан-Хосе 50 14 36 39
8 Анахайм 49 15 34 35
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2.02
28.01 03:00
Айлендерс – Детройт
 2 : 0
28.01 03:00
Каролина – Сан-Хосе
 5 : 4 ОТ
28.01 03:00
Рейнджерс – Вегас
 4 : 1
28.01 03:00
Торонто – Оттава
 2 : 6
28.01 03:00
Флорида – Лос-Анджелес
 3 : 4
28.01 04:30
Даллас – Нью-Джерси
 2 : 3 ОТ
28.01 06:00
Ванкувер – Коламбус
 5 : 2
28.01 06:00
Сиэтл – Калгари
 2 : 5
28.01 23:00
Колорадо – Сент-Луис
 - : -
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И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 49 89
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 47 73
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 47 71
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 49 40
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 48 37
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

48 34
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 31 1.86
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 20 2.24
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

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