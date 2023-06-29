«Коламбус» выбрал Фантилли на драфте НХЛ 2023 года

«Коламбус» выбрал форварда Адама Фантилли под общим третьим номером на драфте НХЛ 2023 года.

В сезоне-2022/23 18-летний канадец сыграл 36 матчей в NCAA за университет Мичигана и набрал 65 (30+35) очков.

Церемония драфта НХЛ в этом году проходит в Нэшвилле.