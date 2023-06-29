«Анахайм» выбрал шведа Лео Карлссона на драфте НХЛ

«Анахайм» сделал выбор на церемонии драфта НХЛ 2023 года. «Дакс» выбирали вторыми и взяли 18-летнего шведского форварда Лео Карлссона.

В прошедшем сезоне Карлссон сыграл за «Эребру» 44 матча в шведской хоккейной лиге и набрал 25 (10+15) очков.

Первым выбирал «Чикаго», который взял нападающего Коннора Бедарда. Церемония драфта НХЛ в этом году проходит в Нэшвилле.