"Коламбус" предложит контракт на 100 миллионов долларов, чтобы удержать Панарина

"Коламбус" хочет подписать новый контракт с форвардом Артемием Панариным, сообщает The Athletic.

Сообщается, что россиянину предлагают восьмилетний контракт с зарплатой 12-12,5 миллиона долларов в год. (96-100 миллионов). При этом есть информация, что у игрока есть предложения в 13 миллионов в год.

27-летний Артемий Панарин в прошлом сезоне провел 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 87 (28+59) очков. В плей-офф он провел 10 матчей и набрал 11 (5+6) очков. Ранее сообщалось, что он может перейти в "Айлендерс"

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