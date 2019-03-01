"Коламбус" обыграл "Филадельфию" благодаря двум очкам Панарина

"Коламбус" в овертайме выиграл у "Филадельфии" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3 ОТ). Победную шайбу с передачи Артемия Панарина забросил Сет Джонс. Также в этой встрече россиянин отметился голом.

Российский вратарь "Блю Джэкетс" Сергей Бобровский отразил 28 из 31 броска по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Коламбус" - "Филадельфия" - 4:3 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Ворачек - 18 (бол., Жиру, Гостисбеер), 3:30 - 0:1. Бьоркстранд - 13 (Дженнер, Андерсон), 10:45 - 1:1. Санхейм - 7 (Конекны, Патрик), 18:00 - 1:2. Панарин - 25 (Веренски, Дюбуа), 27:31 - 2:2. Харрингтон - 2 (Дзингел, Дюшен), 44:15 - 3:2. Санхейм - 8 (Ворачек, Проворов), 53:12 - 3:3. Джонс - 8 (Панарин), 64:27 - 4:3.

Вратари: Бобровский - Эллиотт.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 40 (14+10+14+2) - 31 (10+6+13+2).

Наши: Панарин (21.15/6/+2) - Проворов (27.59/1/-1).

1 марта. Коламбус. Nationwide Arena.