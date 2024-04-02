«Коламбус» — «Колорадо»: видеообзор матча НХЛ

«Коламбус» дома обыграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

За «Блю Джэкетс» дубль оформил Александр Нюлендер, еще по голу забили Кирилл Марченко и Коул Силлинджер. У «Эвеланш» гол на счету Криса Вагнера.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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