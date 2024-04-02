Панарин обошел Мессье по набранным очкам в одном сезоне в истории «Рейнджерс»

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (2:5).

Таким образом, на счету 32-летнего россиянина 108 (44+46) очков и обогнал Марка Мессье по набранным баллам в одном регулярном чемпионате, выйдя на чистое третье место. На второй строчке Жан Ратель, у которого 109 (46+63) очков в сезоне-1971/72.

Рекорд у Яромира Ягра, который набрал123 (54+69) очка в сезоне-2005/06.