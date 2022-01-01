«Каролина» победила «Коламбус», отыгравшись со счета 0:4. Голкипер Тарасов получил травму

«Каролина» одержала сверхволевую победу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса». «Ураганы» уступали по ходу встречи со счетом 0:4, но смогла вырвать победу — 7:4.

Матч в составе «Блю Джэкетс» начинал голкипер Даниил Тарасов. Но россиянин получил травму и был заменен после второго периода при счете 4:2 в пользу «Жакетов».

Российский нападающий Андрей Свечников поставил точку в матче, поразив пустые ворота в концовке третьего периода.

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«Коламбус» — «Каролина» — 4:7 (3:0, 1:2, 0:5)

Голы: Веренски — 6 (Рословик, Бемстрем), 6:54 — 1:0. Боквист — 7 (Нюквист), 12:30 — 2:0. Нюквист — 6 (мен., Тексье), 18:04 — 3:0. Тексье — 11 (Робинсон), 28:39 — 4:0. Лоренц — 4 (Деанджело, Степан), 29:11 — 4:1. Шей — 2 (Свечников, Джарвис), 34:05 — 4:2. Шей — 3 (Пеши, Трочек), 46:53 — 4:3. Нидеррайтер — 10 (Коул, Андерсен), 50:34 — 4:4. Бир — 2 (Нечас, Котканиеми), 50:50 — 4:5. Лоренц — 5 (Джарвис), 51:59 — 4:6. Свечников — 10 (п.в., Трочек), 57:30 — 4:7.

Вратари: Тарасов (Мерзликинс, 40:00, 56:38 — 57:30) — Раанта (Андерсен, 20:00).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 18 (9+7+2) — 49 (18+15+16).

Наши: Гавриков (19.52/0/-4), Чинахов (13.11/0/-1) — Свечников (17.36/8/+2).

1 января. Коламбус. Nationwide Arena.