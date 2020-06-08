Клубы смогут заявить на плей-офф НХЛ не более 28 полевых игроков

Клубы НХЛ смогут включить в заявку команды не более 28 полевых игроков и неограниченное количество вратарей для участия в тренировочном лагере и плей-офф, если сезон будет доигран, сообщает TSN.

Генеральные менеджеры нескольких клубов сообщили, что получили соответствующую рекомендацию от лиги. Однако данное предложение все еще обсуждается.

Ожидается, что тренировочный лагерь начнется не раньше июля, сезон должен возобновиться в конце июля — начале августа.