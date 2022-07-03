Кирилл Капризов перенес незначительную операцию

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов в межсезонье перенес незначительную операцию, сообщает журналист The Athletic Майкл Руссо.

«Незначительная процедура. Он с запасом будет готов к тренировочному лагерю», — написал Руссо у себя в Twitter, комментируя фото, на котором Капризов находится в клинике в компании доктора.

Какие конкретно проблемы со здоровьем испытывал Капризов, Руссо не уточнил.

Капризов в прошедшем регулярном чемпионате принял участие в 81 матче НХЛ, забросил 47 шайб и отдал 61 голевую передачу.

В сезоне-2021/22 «Миннесота» вылетела уже в первом раунде Кубка Стэнли, уступив в серии «Сент-Луису» со счетом 2-4.