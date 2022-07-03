Sportsnet: «Внутри команд НХЛ ведется дискуссия о том, стоит ли выбирать игроков из России на драфте»

Журналист Sportsnet Эллиоотт Фридман предположил, что на предстоящем драфте новичков Национальной хоккейной лиги многие клубы будут опасаться выбирать игроков из России.

«Внутри команд НХЛ ведется дискуссия о том, стоит ли выбирать игроков из России. Если у юниоров будет гарантия того, что они могут отправиться в Америку после выполнения своих обязательств, то это облегчит жизнь. Но сможет ли кто-то дать такие гарантии к четвергу?» — написал Фридман.

Драфт НХЛ 2022 года пройдет с 7 по 8 июля 2022 года в Монреале, Квебек, Канада на домашней арене клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс».

Драфт-лотерея прошла 10 мая 2022 года. Победителем драфт-лотереи стал клуб «Монреаль Канадиенс», право второго выбора досталось клубу «Нью-Джерси Девилз», а третьего «Аризона Койотс».