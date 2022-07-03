«Айлендерс» могут обменять Семена Варламова в «Колорадо» или «Вегас»

«Айлендерс» рассматривают вариант с обменом российского вратаря Семена Варламова, сообщает The Fourth Period.

По данным источника, клуб из Нью-Йорка хочет обменять Варламова и нападающего Джоша Бейли, чтобы освободить место в зарплатной ведомости. Оба хоккеиста должны заработать по 5 миллионов долларов за сезон-2022/23.

Сообщается, что Варламовым интересуются «Колорадо» и «Вегас».

В сезоне-2021/22 Варламов принял участие в 32 матчах «Айлендерс» в регулярном чемпионате НХЛ, отражая в среднем 91,1 процента бросков при коэффициенте надежности 2,91.