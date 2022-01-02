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Киф о дубле Михеева в ворота «Оттавы»: «Это важнейшее событие. Приятно, что удача повернулась к нему лицом»

Главный тренер «Торонто» Киф похвалил российского форварда Михеева за дубль в ворота «Оттавы»
14:25
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Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф похвалил российского нападающего команды Илью Михеева за дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (6:0).

«Михеев провел первый матч в середине декабря и с тех пор ждал еще три недели, чтобы снова выйти на лед. В такой ситуации нужно много терпения и характера. Два его гола — важнейшее событие для него, и важнейшее событие для всей команды. Они помогут ему обрести уверенность. Если говорить о моменте со второй шайбой, то в прошлом году у него были десятки подобных выходов — и шайба просто не шла в ворота. Приятно видеть, что удача в конце концов повернулась к нему лицом», — приводит официальный сайт НХЛ слова Кифа.

Михеев выступает за «Торонто» с 2019 года, матч с «Оттавой» стал для 27-летнего россиянина вторым в нынешнем сезоне. Отметим, что форвард сделал дубль впервые за время выступлений в НХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/mikheyev-povernul-udachu-k-sebe-litsom/c-329404850

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Иван Торопцев все материалы автора
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