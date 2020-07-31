Кейн и Алиу рассчитывают получить 10 миллионов долларов на борьбу с расизмом в хоккее

Новая организация Hockey Diversity Alliance рассчитывает получить 10 миллионов долларов в год на борьбу с расизмом.

— НХЛ может развесить лозунг Black Lives Matter по всей арене или выкрикивать его с горы, — заявил нападающий «Сан-Хосе» Эвандер Кейн. — То, что они говорят и делают, не затрагивает меня и других членов альянса, потому что лига не прикладывает усилий, чтобы поддержать своих чернокожих игроков. Мы поддерживаем и всегда поддерживали акции, посвященные другим проблемам. Но должна быть кампания НХЛ, посвященная нашей проблеме.

Ранее стало известно, что Кейн и бывший игрок «Калгари» Аким Алиу возглавили альянс хоккеистов по борьбе с расизмом.