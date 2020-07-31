НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Кейн и Алиу рассчитывают получить 10 миллионов долларов на борьбу с расизмом в хоккее

19:44
Эвандер Кейн. Фото Instagram.
Эвандер Кейн. Фото Instagram.
Теги:

Новая организация Hockey Diversity Alliance рассчитывает получить 10 миллионов долларов в год на борьбу с расизмом.

— НХЛ может развесить лозунг Black Lives Matter по всей арене или выкрикивать его с горы, — заявил нападающий «Сан-Хосе» Эвандер Кейн. — То, что они говорят и делают, не затрагивает меня и других членов альянса, потому что лига не прикладывает усилий, чтобы поддержать своих чернокожих игроков. Мы поддерживаем и всегда поддерживали акции, посвященные другим проблемам. Но должна быть кампания НХЛ, посвященная нашей проблеме.

Ранее стало известно, что Кейн и бывший игрок «Калгари» Аким Алиу возглавили альянс хоккеистов по борьбе с расизмом.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир