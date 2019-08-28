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Кэм Уорд объявил о завершении карьеры

17:47
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Голкипер Кэм Уорд объявил о завершении карьеры. 35-летний вратарь выступал за «Каролину» и «Чикаго», сообщает официальный сайт «Ураганов».

В составе «Каролины» Уорд выигрывал Кубок Стэнли-2006 и становился обладателем «Конн Смайт Трофи». В составе сборной Канады он побеждал на чемпионате мира-2007. На мировом первенстве 2008 года Канада с Уордом в воротах в финале проиграла сборной России (4:5).

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