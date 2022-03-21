«Каролина» выменяла у «Коламбуса» Макса Доми

«Коламбус» обменял нападающего Макса Доми в дедлайн. 27-летний канадец продолжит карьеру в «Каролине», сообщает журналист Аарон Портцлайн.

Летом у форварда заканчивается контракт, по которому он получает 5,3 миллиона долларов в год. Доми может получить статус неограниченно свободного агента.

В нынешнем сезоне форвард провел 53 матча, в которых набрал 32 (9+23) очка.

Напомним, что Доми в 12 лет был поставлен диагноз «диабет». Доми сдает анализ на уровень глюкозы в перерыве каждого матча и еще раз по ходу каждого периода.