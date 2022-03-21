«Питтсбург» получил права на нападающего «Анахайма» Ракелля

«Питтсбург» в дедлайн совершил громкий обмен, получив права на нападающего «Анахайма» Рикарда Ракелля, сообщает журналист Даррен Дрегер.

В этом сезоне 28-летний швед забил 16 голов и сделал 12 результативных передач в 51 матче.

У него действует последний год контракта, по которому он получает 3,78 миллиона долларов за сезон.

Напомним, что Ракелль был выбран «Дакс» на драфте 2011 года под общим 30-м номером.