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«Каролина» во второй раз переиграла «Нэшвилл» в плей-офф НХЛ

05:47
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«Каролина» выиграла у «Нэшвилла» во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ (3:0). Счет в серии стал 2-0.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников отметился голевой передачей.

Следующая игра в серии состоится 22 мая.

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

Второй матч

«Каролина» — «Нэшвилл» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Голы: Ахо — 1 (бол., Свечников, Хэмилтон), 8:03 — 1:0. Ахо — 2 (п.в., Пеши), 59:07 — 2:0. Фогеле — 1 (Фаст), 59:32 — 3:0.

Вратари: Неделькович — Сарос (58:04 — 59:07).

Штраф: 18 — 10.

Броски: 31 (10+10+11) — 32 (9+15+8).

Наши: Свечников (12.29/1/0) — Тренин (12.55/1/0).

20 мая. Роли. PNC Arena.

Счет в серии: 2-0.

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