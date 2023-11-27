«Каролина» обыграла «Коламбус», Свечников и Марченко забили по голу

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Коламбус» со счетом 3:2.

В составе «Харрикейнз» отличились Йеспери Котканиеми, Брейди Скжей и Андрей Свечников, который набрал 2 (1+1) очка, вратарь Петр Кочетков отразил 21 бросок из 23. У «Блю Джэкетс» отличились Кирилл Марченко и Джонни Гудро.

После этого матча «Каролина» с 24 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Коламбус» с 16 очками — на последней строчке.