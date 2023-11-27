Свечников в матче с «Коламбусом» забросил первую шайбу в сезоне

Форвард «Каролины» Андрей Свечников отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса».

23-летний россиянин отличился на 59-й минуте и сделал счет 3:2. Это дебютная шайба Свечникова в этом сезоне и первая после травмы.

На данный момент Свечников набрал 9 (1+9) очков в 12 матчах сезона.