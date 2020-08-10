Капризов получил рабочую визу в США

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов получил американскую рабочую визу, сообщает в Twitter журналист Майкл Руссо. Он завтра вылетит в Миннесоту. Это будет его вторая поездка в Северную Америку.

Sources: Kirill Kaprizov has gotten his U.S. work visa and is flying to Minnesota tomorrow to visit the area and team facilities. It'll be Kaprizov's first trip to the Twin Cities and second time in North America — Michael Russo (@RussoHockey) August 9, 2020

Россиянин заключил с «Миннесотой» двухлетний контракт новичка. При этом первый год контракта форварда сгорит согласно условиям нового коллективного соглашения.

Ранее «Уайлд» пригласили Капризова в свой тренировочный лагерь. Россиянин не будет принимать участия в оставшихся матчах сезона.