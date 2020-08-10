Капризов получил рабочую визу в США
03:20
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов получил американскую рабочую визу, сообщает в Twitter журналист Майкл Руссо. Он завтра вылетит в Миннесоту. Это будет его вторая поездка в Северную Америку.
Россиянин заключил с «Миннесотой» двухлетний контракт новичка. При этом первый год контракта форварда сгорит согласно условиям нового коллективного соглашения.
Ранее «Уайлд» пригласили Капризова в свой тренировочный лагерь. Россиянин не будет принимать участия в оставшихся матчах сезона.
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