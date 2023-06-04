Капитан «Вегаса» — о сейве Хилла: «Этот момент стал переломным и придал нам энергии»

Капитан «Вегаса» Марк Стоун заявил, что сейв вратаря Эдина Хилла в начале второго периода стал ключевым моментом первого матча финала Кубка Стэнли с «Флоридой» (5:2).

«Это определенно был переломный момент матча. Это придало нашей скамейке запасных энергии и открыло нам глаза. Может быть, мы не так хорошо играли в начале второго периода, но этот сейв изменил ситуацию и заставил нас очнуться», — цитирует Стоуна пресс-служба НХЛ.

Счет в серии 1-0 в пользу «Вегаса». Второй матч состоится в Парадайсе 6 июня.