Хилл — о победе над «Флоридой»: «Осталось 3 победы, нужно продолжать в том же духе»

Вратарь «Вегаса» Эдин Хилл поделился ощущениями от победы в первом матче финала Кубка Стэнли против «Флориды» (5:2, 1-0).

27-летний канадец отразил 33 броска из 35.

«Потрясающе. Осталось 3 победы, работа еще не закончена. Все знают, что во второй игре «Флорида» сразу же побежит вперед. Сегодня мы провели отличную игру, надо это повторить», — приводит слова Хилла сайт НХЛ.

Счет в серии финала Кубка Стэнли 1-0 в пользу «Вегаса». Следующий матч пройдет 6 июня и начнется в 3.00 мск.