Стэмкос о своем будущем: «Свитер «Тампы» является единственным, который я всегда хотел носить»

Капитан «Тампы» Стивен Стэмкос прокомментировал свое будущее в составе «Лайтнинг».

Следующий год станет последним в восьмилетнем контракте 33-летнего канадского форварда.

«Мне кажется [свитер «Тампы»] является единственным, который я когда-либо хотел носить в своей карьере. Сегодня иметь возможность быть в одной организации и достигать с ней особенных вещей — это значит многое. Победа в Кубке Стэнли, безусловно, является главным событием. Надеюсь, это еще не все», — сказал Стэмкос на пресс-конференции.

Форвард был выбран «Тампой» под общим первым номером на драфте НХЛ-2008. Стэмкос провел за «Лайтнинг» в регулярных чемпионатах 1003 матча и набрал 1056 (515+541) очков.

«Тампа» в этом розыгрыше плей-офф НХЛ выбыла в первом раунде, проиграв «Торонто» со счетом 2-4 в серии.

«Лайтнинг» побеждали в Кубке Стэнли в 2020 и 2021 годах.