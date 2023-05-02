Василевский: «Этот сезон показал, что если я хочу быть рабочей лошадкой, то нужно заниматься восстановлением»

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский прокомментировал свою игру в прошедшем сезоне НХЛ.

«Это то, чего со мной еще не было. Первые 30-35 игр ощущались как обычно, но потом… Я и мое тело — мы были на разных сторонах. Все небольшие повреждения дали о себе знать одновременно. Моя ошибка была в том, что я не уделял достаточно внимания восстановлению. Так что я продолжал толкать себя к собственным лимитам, работая на тренировках. И после 35-й игры мое тело подвело меня.

Если честно, после этого я чувствовал себя не очень хорошо, но, как я уже сказал, это стало для меня новым опытом. Я все еще учусь и теперь знаю, что по ходу сезона мне нужно быть умнее и чаще заботиться о своем теле, подходить мудро к восстановлению. На протяжении последних нескольких лет у меня все было хорошо и я считал, что мне не нужно заниматься восстановлением, потому что я рабочая лошадка: я могу сыграть столько игр, сколько захочу, и буду в порядке. Но этот сезон показал мне, что нужно быть умнее в этом плане. Так что, если я хочу быть рабочей лошадкой, я должен восстанавливаться как рабочая лошадка», — сказал россиянин на пресс-конференции.

«Тампа» в этом розыгрыше плей-офф НХЛ выбыла в первом раунде, проиграв «Торонто» со счетом 2-4 в серии.

«Лайтнинг» побеждали в Кубке Стэнли в 2020 и 2021 годах.