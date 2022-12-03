Капитан «Оттавы» Ткачак оформил хет-трик Горди Хоу

Форвард «Оттавы» Брэди Ткачак отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс».

23-летний капитан «Сенаторз» забил на 60-й минуте и перевел матч в овертайм. Также в этой встрече Ткачак оформил хет-трик Горди Хоу — он забил гол, сделал результативную передачу и подрался с капитаном «Рейнджерс» Джейкобом Трубой.