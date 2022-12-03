Капитаны «Рейнджерс» и «Оттавы» устроили драку

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Оттаву».

На 35-й минуте встречи капитаны команд Джейкоб Труба и Брэди Ткачак устроили драку и получили по пять минут штрафа.