Капитан «Коламбуса» рассказал об отношении в команде к Дюбуа

Капитан «Коламбуса» Ник Фолиньо прокомментировал ситуацию вокруг форварда Пьера-Люка Дюбуа.

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (2:3 ОТ) центрфорвард провел на льду менее 4 минут по решению главного тренера Джона Тортореллы.

«Мы с ним говорили. Он остается одним из нас, пока ситуация не изменится. Мы говорим об этом открыто. Таково положение дел на данный момент. И мы относимся к нему, как к одному из нас. Просто одно наложилось на другое.

Сегодня он не играл. Чувствуется напряжение. Но у нас в команде есть еще 20 ребят, нам есть о ком думать. Нам нужно думать о команде», — цитирует Фолиньо сайт НХЛ.

В это межсезонье 22-летний центральный нападающий стал ограниченно свободным агентом и 31 декабря подписал двухлетний контракт на 10 миллионов долларов.

13 января в интервью радиостанции Fan 97.1 в Коламбусе Торторелла сообщил о просьбе хоккеиста обменять его.