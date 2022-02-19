Капитан «Далласа» получил штраф за неспортивное поведение. Он брызнул водой соперника

Капитан «Далласа» Джейми Бенн был оштрафован на 5 тысяч долларов за неспортивное поведение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго», сообщает TSN. Это максимально допустимый штраф за такое нарушение.

Хоккеист, сидя на скамейке, брызнул водой в проезжающего мимо игрока соперника — Маккензи Энтвистла.