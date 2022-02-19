Тарасенко пропустит матч «Сент-Луиса» против «Торонто» из-за травмы

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто». Главный тренер «Блюз» Крэйг Беруби сообщил, что россиянин получил травму, пишет журналист Джереми Рутерфорд.

Per Berube, Tarasenko is out tonight with an injury. #stlblues — Jeremy Rutherford (@jprutherford) February 19, 2022

В этом сезоне форвард принял участие в 44 матчах. Он является лучшим бомбардиром команды, набрав 45 (18+27) очков.