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Сегодня, 20:36

Тарасенко пропустит матч «Сент-Луиса» против «Торонто» из-за травмы

Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто». Главный тренер «Блюз» Крэйг Беруби сообщил, что россиянин получил травму, пишет журналист Джереми Рутерфорд.

В этом сезоне форвард принял участие в 44 матчах. Он является лучшим бомбардиром команды, набрав 45 (18+27) очков.

Владимир Тарасенко (хоккей)
ХК Сент-Луис Блюз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 48 33 15 70
2 Питтсбург 51 31 20 70
3 Рейнджерс 49 31 18 67
4 Вашингтон 52 28 24 65
5 Коламбус 48 24 24 49
6 Айлендерс 44 18 26 42
7 Филадельфия 49 15 34 39
8 Нью-Джерси 50 17 33 39
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 49 34 15 73
2 Тампа-Бэй 49 32 17 70
3 Торонто 47 32 15 67
4 Бостон 48 27 21 58
5 Детройт 51 23 28 52
6 Оттава 47 18 29 40
7 Баффало 49 16 33 40
8 Монреаль 49 9 40 25
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 48 35 13 74
2 Миннесота 46 30 16 63
3 Сент-Луис 48 28 20 62
4 Нэшвилл 50 28 22 60
5 Даллас 48 27 21 56
6 Виннипег 48 22 26 52
7 Чикаго 51 18 33 44
8 Аризона 48 12 36 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 47 28 19 62
2 Вегас 50 28 22 60
3 Эдмонтон 48 27 21 57
4 Лос-Анджелес 49 25 24 57
5 Анахайм 51 23 28 55
6 Ванкувер 50 23 27 52
7 Сан-Хосе 48 22 26 49
8 Сиэтл 50 16 34 36
Результаты / календарь
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24.02
19.02 03:00
Каролина – Нэшвилл
 5 : 3
19.02 04:00
Миннесота – Флорида
 2 : 6
19.02 04:30
Чикаго – Даллас
 0 : 1 Б
19.02 06:00
Вегас – Лос-Анджелес
 3 : 4 ОТ
19.02 21:00
Баффало – Колорадо
 - : -
19.02 23:59
Виннипег – Эдмонтон
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 48 68
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 47 68
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 49 68
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 48 35
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 49 33
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 44 33
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 18 1.91
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 31 2.04
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 37 2.09
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