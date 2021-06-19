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Каменский — о возможном возвращении Капризова в ЦСКА: «В жизни возможно все, мы будем только рады!»

16:24
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Трехкратный чемпион мира Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном возвращении Кирилла Капризова в ЦСКА.

Кирилл Капризов.Капризов вернется в ЦСКА? В Америке выдали безумный инсайд, но он лишь часть игры за огромный контракт

Ранее бывший вратарь, а ныне спортивный журналист Кевин Уикз сообщил о деталях переговоров форварда Кирилла Капризова с «Миннесотой».

«Мы всегда «За», когда такие игроки выступают в нашей лиге, в КХЛ. Решение зависит только о самого Капризова. В жизни возможно все. Был Ковальчук, который вернулся в КХЛ — существуют прецеденты. Мы будем рады видеть такого игрока в нашей лиге. Любая команда с удовольствием возьмет его. А тем более, для сборной Капризов будет максимально полезен», — сказал Каменский «СЭ».

Капризов подписал контракт с «Миннесотой» 13 июля 2020 года. В дебютном сезоне НХЛ 24-летний россиянин провел 55 матчей в регулярке, в которых набрал 51 (27+24) очко. В 7 играх плей-офф форвард отметился 3 (2+1) очками.

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