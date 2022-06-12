Каменский назвал вратаря «Тампы» Василевского лучшим в мире

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский назвал вратаря «Тампы» Андрея Василевского лучшим голкипером в мире. Ранее Василевский

вышел на второе место по победам в плй-офф НХЛ среди европейских вратарей.

«Голкипер «Тампы» Андрей Василевский как полкоманды — может один выиграть матч, вратарь номер один сейчас в мире. Думаю, что в финале НХЛ будут борьба и интересный хоккей, потому что сыграют две лучшие команды. Я видел, как играет «Колорадо», здесь, наверное, будет играть роль фактор везения и вратарская линия. Считаю, что у «Тампы» она посильнее, но у «Колорадо» нападение очень хорошее, и не только первое звено забивает, но и второе, и третье может решить исход матча, поэтому здесь большие нагрузки будут на вратарей», — цитирует ТАСС Каменского.

Бывший нападающий СССР Каменский одержал победу на Олимпийских играх в 1988 году в Калгари. Также хоккеист в составе «Колорадо» выигрывал Кубок Стэнли в 1996 году.

«Тампа» в шестом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли обыграла «Рейнджерс» (2:1) и вышла в финал НХЛ (4-2 в серии). Команда Василевского стала победителем Восточной конференции и вышла в финал Кубка Стэнли в третий раз подряд. Соперником команды по финалу станет «Колорадо».